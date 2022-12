Un cadeau pour Noël: plus de 400 enfants recevront des présents

Un cadeau pour Noël a été, pour une 18e fois, encore une fois une véritable réussite, viennent d'annoncer les groupes organisateurs de l'événement soit l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière, Havre l’Éclaircie, la Maison de la Famille Beauce-Etchemins et Le Berceau.

C’est plus de 415 enfants qui recevront un cadeau. De plus, des dons totalisant près de 1460 $ ont été recueillis au kiosque.

Les cadeaux ont été bonifiés par l'ajout d'un livre grâce à la mesure dédiée à lecture Je lis, tu lis, on lit en Beauce Sartigan.

Les organismes communautaires participants tiennent à remercier chaleureusement les partenaires qui font de l’activité un succès année après année. Parmi ceux-ci, on y compte, le Carrefour Saint-Georges, Beaubois et leurs employés, Mirage et leurs employés, BID Group technologies LTD, division Comact et leurs employés, Pomerleau et leurs employés, Garaga et leurs employés, Eqip Solutions, Ecce Terra arpenteurs-géomètres, L’Essor Humain, Pier-Luc Quirion Paysagiste, la Librairie Sélect, Place bureau ainsi que Conception Para-Graphe.