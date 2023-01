Les urgences sont surchargées à Saint-Georges

Le début d’année est plutôt intense à l’hôpital de Saint-Georges où le nombre de personnes à l'urgence dépasse la capacité supposée de l’établissement.

En effet, on note une capacité de 21 lits, tandis qu’en date du 4 janvier à 13h, il y en a 35 d’occupés. Qui plus est, 17 personnes sont en attente d’hospitalisation.

« Pendant la période des Fêtes, le niveau d'activité et d'achalandage a été très élevé autant du côté de l'urgence, que dans les diverses unités de soins en médecine générale, en pédiatrie et à l'unité Mère-Enfant, en psychiatrie et aux soins intensifs », a fait savoir le CISSS de Chaudière-Appalaches à EnBeauce.com.

Cette situation est notamment due aux différents virus qui circulent depuis le début de l’hiver tels que la COVID-19, l’influenza et le virus respiratoire syncitial. Aussi, les citoyens ont tendance à attendre plus longtemps avant de se rendre aux urgences, donc ils arrivent plus malades qu’auparavant.

« La population est aussi vieillissante partout au Québec, en Chaudière-Appalaches et bien sûr en Beauce, ce qui fait que les besoins de celle-ci en soins de santé sont en augmentation constante. Conjuguée à la pénurie de main d'œuvre, cela crée le contexte actuellement vécu. »

Cependant, le CISSS assure que le personne travaille du mieux possible pour améliorer la situation en augmentant le nombre de lits là où c'est possible, en s'assurant que les personnes qui n'ont plus de requis d'hospitalisation puissent être réorientées rapidement.