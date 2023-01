Le Défi 28 jours sans alcool a 10 ans

La Fondation Jean Lapointe a annoncé aujourd'hui le 10e anniversaire de son Défi 28 jours sans alcool, une campagne de sensibilisation visant à encourager les personnes à prendre une pause dans leur consommation d'alcool pendant un mois, soit du 1er au 28 février 2023.

Cette année encore, Anouk Meunier et Jean-Michel Anctil ont accepté de prêter leur voix à la cause.

Rappelons que l'édition de l'an dernier a rassemblée plus de 949 participants en Chaudières-Appalaches, qui ont récolté 42 258 $ pour la prévention des dépendances chez les jeunes. En 10 ans, grâce au Défi et aux dons, c’est près d’un million de jeunes qui ont été rencontrés partout au Québec, pour faire la prévention de la consommation.

Cette année, l'initiative de collecte de fonds veut amasser 1 500 000 $ pour assurer la pérennité des ateliers de prévention auprès des jeunes, en plus de conscientiser 25 000 Québécois sur la place de l'alcool dans leur vie.

« Dans les dix dernières années, on a remarqué que les jeunes sont encore et toujours influencés par des tendances majeures de consommation. L’alcool est encore toujours aussi présent, mais il y a eu des vagues qui ont affecté la santé de nos jeunes, pensons aux boissons énergisantes, et maintenant le vapotage de cannabis (wax pen) », a souligné Louis-Raymond Maranda, directeur général de la Fondation Jean Lapointe. « On veut continuer d’aider les jeunes à prendre des décisions éclairées grâce aux ateliers financés par l’inscription des participants au Défi 28 jours. »

Le Défi 28 jours sans alcool est une occasion de mettre en lumière les bienfaits de prendre une pause de consommation sur la santé physique et mentale, et de sensibiliser les gens aux problèmes liés aux dépendances. Cette campagne vise également à financer des activités de prévention chez les jeunes de la Maison Jean Lapointe en s’inscrivant au coût de 28 $ minimum.

Inscriptions

Les participants pourront se joindre à l’équipe de leur choix grâce à notre nouvelle plateforme disponible au www.defi28jours.com, où ils pourront vivre l’expérience en solo et/ou former des équipes, en plus de relever le défi selon le niveau choisi. Trois niveaux de participation sont offerts, soit bronze, argent et or, pour ceux qui désirent moduler leur expérience pour la semaine, la fin de semaine ou en tout temps pendant le mois de février.

Pour participer, parrainer un participant ou faire un don, rendez-vous au www.defi28jours.com.

Un premier Défi sans son fondateur Jean Lapointe

Le 18 novembre dernier, le chanteur-compositeur-interprète, humoriste, comédien, sénateur du Canada et fondateur de la Maison et de la Fondation, Jean Lapointe s’est éteint à l’âge de 86 ans. En parlant ouvertement de son alcoolisme dans les années 1970, Jean Lapointe brisait un tabou et faisait faire un bond gigantesque à la société québécoise.

Le Défi 28 jours sans alcool aura lieu, comme chaque année, du 1er février au 28 février inclusivement. Les participants pourront s'inscrire sur le site web de la Fondation Jean Lapointe et recevront des ressources et du soutien, comme des activités motivantes, des encouragements, des trucs et astuces et plus encore, pour les aider à atteindre leur objectif.