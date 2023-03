Chez Gérard : 3 500 $ récoltés au profit d'Opération Enfant Soleil

Ariane Lessard et le restaurant de Saint-Georges Chez Gérard sont parvenus à récolter 3 500 $ au profit d’Opération Enfant Soleil lors du déjeuner-bénéfice de dimanche.

C’est 500 déjeuners qui ont été servis durant la matinée achalandée. Rappelons que la jeune serveuse avait promis de donner tous ses pourboires et son salaire lors de cette journée.

De plus, son employeur a doublé la mise et a remis 1 $ pour chaque déjeuner vendu. On peut ainsi dire que les clients ont été fort généreux.

Ariane avait cette cause à cœur, car elle a été elle-même bénéficiaire de l’organisme qui vient en aide aux enfants malades à travers la province. En 2006, à sa naissance elle a eu besoin de machines fournies par Opération Enfant Soleil afin de s’en sortir.