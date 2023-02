Chez Gérard tient un déjeuner au profit d’Opération Enfant Soleil

Le restaurant Chez Gérard à Saint-Georges invite la population ce dimanche à venir déguster un bon déjeuner au profit d’Opération Enfant Soleil.

Cette initiative provient d’une des employées, Ariane Lessard qui a eu besoin quand elle était toute petite de l’organisme.

« En 2006, à ma naissance, j’ai failli mourir, mais j’ai survécu grâce aux appareils fournis par cet organisme. C’est ce qui a fait de moi l’Enfant-Soleil de Chaudière-Appalaches de 2006 », indique-t-elle par un message vidéo sur la page Facebook de Chez Gérard.

La jeune serveuse en cinquième secondaire a l’intention de donner tous ses pourboires et son salaire lors de ce déjeuner. De plus, son employeur doublera la mise et 1 $ sera remis pour chaque déjeuner vendu.