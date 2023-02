Concours « America’s Pet Favori 2023 »: Timinou est en quart de finale

La chatte beauceronne Timinou est toujours en lice pour le concours America’s Pet Favori 2023 où elle vient d'accéder aux quarts de finale.

Les compteurs des votes sont désormais remis à zéro. Le concurrent qui aura reçu le plus de votes passera ensuite aux demi-finales. C’est le total des votes qui fait la différence, et ce, jusqu'au 9 mars. Il est possible de voter gratuitement une fois par période de 24 h.

Sa propriétaire, Lise Rodrigue, espère pouvoir remporter le concours afin que Timinou soit en première page d'un magazine spécialisé et elle pourrait aussi gagner le grand prix de 5 000 $US. Originaire de Beauceville, Lise Rodrigue a aussi habité Saint-Georges et Saint-Joseph pendant de nombreuses années. En ce moment, elle est en Arizona pour profiter du soleil.

Pour encourager Timinou, il est possible de voter sur ce lien.

Ce concours, ouvert à tous, permet d'amasser des fonds pour venir en aide à des animaux qui ont besoin d'un accueil ou de soins.