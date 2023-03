Renouvellement de la carte de la RAMQ: le déplacement à la SAAQ peut être évité

La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) annonce jeudi qu’il n’est plus nécessaire de se présenter à un bureau de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour renouveler une carte d'assurance maladie.

Les Québécois sont temporairement invités à transmettre par la poste leur formulaire de renouvellement rempli et signé à la Régie de l’assurance maladie. Les gens n’ont pas à fournir de photo, car la Régie utilisera celle se trouvant déjà au dossier.

Cette mesure d'assouplissement est mise en place afin d'éviter aux citoyens de se rendre à un point de service de la SAAQ. Depuis quelques semaines, l’achalandage et l’attente aux bureaux de la SAAQ sont importants en raison des difficultés liées au virage numérique de la société d’État.

Voilà plusieurs années qu’en situation normale, les renouvellements du permis de conduire et de la carte d’assurance maladie sont effectués simultanément aux bureaux de la SAAQ.

Les personnes dont la carte d’assurance maladie est expirée depuis plus de six mois sont invitées à téléphoner à la RAMQ pour en obtenir une nouvelle. Dans le cas d’une expiration inférieure à six mois, l'avis de renouvellement reçu par les gens doit être utilisé. Si l'avis de renouvellement a été perdu, il peut être commandé sur le site Web de la RAMQ.

La Presse Canadienne