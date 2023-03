Tous les billets de la 14e Maison Moisson Beauce ont été vendus!

C'est officiel, en date de ce lundi 20 mars, les 4 500 billets pour la 14e Maison Moisson Beauce ont été vendus, et ce, en seulement six semaines.

La Fondation Moisson Beauce, Construction Robert Bernard et Signé SP se réjouissent de la nouvelle.

« Au nom du conseil d’administration de La Fondation Moisson Beauce et en mon nom personnel, nous tenons à remercier chacun des partenaires, bénévoles, points de vente et collaborateurs qui ont contribué au succès de cette campagne. Encore cette année, la population a démontré son appui à la cause de l’insécurité alimentaire en se procurant des billets et nous souhaitons les remercier, tous et chacun, pour leur geste. Bonne chance à tous pour le tirage », a souligné Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Le tirage se déroulera à la Maison Moisson Beauce, sous la surveillance de la firme comptable Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l., le jeudi 13 avril à 18 h 30. Il sera diffusé simultanément sur la page Facebook de Moisson Beauce.

Rappelons que la ou les personne(s) gagnante(s) auront le bonheur de choisir entre la maison unifamiliale située 1054, 147e Rue à Saint-Georges ou la somme de 250 000 $.

Apprenez-en plus sur l'histoire de la Maison Moisson Beauce dans la vidéo cet article : Une maison bâtie pour nourrir.

SUR LA PHOTO : Michel Rodrigue (bénévole), Christiane Roy (représentante-bénévole), Marie Champagne (directrice générale, Moisson Beauce) et Hélène Rodrigue (responsable du réseau de vente et v.-p. de la Fondation Moisson Beauce).