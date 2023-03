La Maison des aînés de Saint-Martin voit son ouverture reportée à l'automne

La toute première Maison des aînés en Beauce voit son ouverture reportée de quelques mois en raison d'enjeux de construction.

C'est ce qu'ont confirmé Mireille Gaudreau, relationniste du Centre intégré de santé et de services sociaux

de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA), et Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Je me fais rassurant, c'est relié à la construction et pas à la main d'oeuvre. Il y a des matériaux pour lesquels on est en attente. Ce sont des délais de constructions normaux en tant de pandémie », a expliqué Samuel Poulin, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Ainsi, si tout va bien, l'établissement de 43 M$ devrait ouvrir ses portes à la fin de l'été ou au début de l'automne, avec 28 résidents et le personnel nécessaire pour le faire tourner.

Le CISSS-CA a également précisé que la période des vacances d'été n'est pas judicieuse pour ouvrir un tel endroit, en raison des nombreuses vacances de membres du personnel de l'organisation.

« On va avoir le personnel nécessaire ! », a soutenu le député. « On ne dit pas que ce n'est pas un défi bien sûr! (...) Les postes seront réaffichés en mai, pour une ouverture en septembre. » Le personnel proviendra de la Beauce, d'autres régions du Québec ou même de l'international.

Des places sont encore disponibles pour les aînés.