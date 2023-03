Les épileptiques, des personnes avant tout

Voir la galerie de photos

Aujourd’hui est une journée que peu de gens connaissent, il s’agit de la Journée Lavande. Un 24 h de sensibilisation à cette maladie, dont le nom sonne des cloches, mais qui pourtant demeure mystérieuse et pleine de préconçues : l’épilepsie.

Notre journaliste étant elle-même l’une de ses personnes qui représente le 1 % de la population mondiale souffrant de ce trouble neurologique tenait à informer la population de cet enjeu important.

C’est pourquoi, elle s’est adressée à la directrice générale de l’organisme Épilepsie section de Québec qui apporte du soutien autant aux personnes atteintes que l’entourage, et ce, pour la région de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et le Bas-St-Laurent.

Peut-être côtoyez-vous des gens comme notre journaliste sans savoir qu’elles sont épileptiques, car elles sont avant tout des personnes capables de faire les mêmes choses que les autres avant d’avoir l’étiquette de la maladie.

Si plusieurs préfèrent garder sous silence leur condition, c’est parce que la société a décidé, autant à l’écran que dans les médias, de montrer une image peu positive et sensationnelle de l’épilepsie. Et dès lors, lorsque l’on prononce ce fameux mot, la population ne peut s’empêcher d’avoir une certaine réticence et même parfois de la peur.

C’est pourquoi un travail de sensibilisation est important. Et qu’en cette Journée Lavande, il faut partager l’information. Également, laisser derrière soit ce que l’on pensait savoir, mais qui demeure que des mythes.

Pour en savoir plus, écoutez notre entrevue vidéo avec la directrice générale d'Épilepsie section de Québec, Nicole Bélanger.