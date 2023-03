Sébastien Rodrigue et son équipe lauréats de la découverte de l'année

Dans le cadre du concours annuel du magazine Québec Science, le Georgien Sébastien Rodrigue et son équipe ont remporté le prix de la découverte de l’année 2022, ce mercredi 22 mars.

Comme l’avait expliqué le professeur dans son entrevue de janvier dernier à EnBeauce.com, lui et son équipe recherchaient des nouveaux moyens de contrer la résistance de certaines infections aux antibiotiques. Une recherche désormais reconnue « Découverte de l’année 2022 » pour le plus grand bonheur du professeur de biologie. « J’étais très heureux d’apprendre que notre équipe avait remporté le prix de la Découverte de l’année ! Après avoir reçu le message de Québec Science, je suis tout de suite allé dans le laboratoire pour l’annoncer aux personnes qui ont travaillé sur ce projet. Les membres du laboratoire étaient particulièrement fiers de voir le fruit de leurs efforts récompensé par une reconnaissance découlant directement d’un vote du public. Nous souhaitons non seulement faire progresser la science, mais aussi avoir un impact positif sur la société », a confié Sébastien Rodrigue.

Une visibilité renforcée pour continuer les recherches

Si le prix donne avant tout une plus grande visibilité, l’équipe de chercheurs espèrent aussi pouvoir intéresser la jeune génération avec leur travail. « Le prix offre une meilleure visibilité pour notre équipe et aide à faire connaître certains de nos projets par des scientifiques qui oeuvrent dans des domaines différents et par le grand public. J’espère aussi intéresser les jeunes à la science et à la technologie. Nous vivons dans une époque excitante où les progrès sont extrêmement rapides. Les avancées scientifiques et technologiques auront un impact important dans les prochaines années » a complété le professeur de biologie de l’Université de Sherbrooke.

De plus, si cette découverte est déjà une très belle avancée dans la recherche sur la résistance aux antibiotiques, l’équipe du professeur Rodrigue souhaite aller encore plus loin. « Nous poursuivons le développement de cette technologie basée sur des bactéries probiotiques capables de reconnaître et d’éliminer des pathogènes même s’ils sont résistants aux antibiotiques. Nous avons des expériences chez des animaux d’élevage et TATUM bioscience, une compagnie de biotechnologie que j’ai co-fondée, a également participé à plusieurs étapes vers une commercialisation », a ajouté Sébastien Rodrigue.

Des projets pour concevoir les antibiotiques de demain

En plus de la recherche récompensée cette année, le natif de Saint-Georges travaille sur d’autres sujets tout aussi passionnant, notamment une technologie pour guérir certains cancers. « Mon laboratoire travaille également sur plusieurs autres projets qui s’intéressent à la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques pour concevoir de nouvelles générations d’antibiotiques. Notre objectif global est de mieux comprendre le fonctionnement des génomes et des cellules puis d’utiliser nos connaissances pour développer des technologies propres, sécuritaires et bénéfiques pour la société. L’entreprise TATUM bioscience développe de son côté une nouvelle technologie d’immunothérapie très prometteuse pour guérir différents types de cancer », a conclu Sébastien Rodrigue.