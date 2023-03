Un déjeuner-conférence de l'AQDA pour aider les personnes aînées

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches annonce un déjeuner-conférence, mardi 18 avril dès 8 h. Cette activité aura lieu au restaurant Le Normandin à Saint-Georges.

Pour cet événement, l’AQDA invite la conférencière Nathalie Toulouse, directrice générale de l’Association bénévole Beauce Sartigan (ABBS). Le but étant de mettre en avant les missions du l’ABBS et mieux connaître cet organisme. « Saviez-vous que l’ABBS est un organisme communautaire qui a pour mission le maintien à domicile des personnes aînées ? », a indiqué Hélène Morin, responsable de la communication à l’AQDA.

Le déjeuner-conférence va permettre aux personnes participantes de découvrir la multitude de services aux aînées qui habitent le territoire. « Comme nous voulons tous demeurer dans notre maison ou notre condo le plus longtemps possible, c’est le temps de venir s’informer pour éviter "d’être placé" », a indiqué le communiqué de l'organisme.

Le déjeuner sera servi dès 8 h et la conférence aura lieu entre 9 h et 10 h 30. Pour les personnes intéressées, il est possible de se rapprocher de l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches.