Le CALACS Chaudière-Appalaches reçoit un don de 2 130 $

Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Chaudière-Appalaches (CALACS-CA) organisait, le 15 mars, un souper-bénéfice au restaurant Shaker de Saint-Georges dans le but de récolter des fonds. L'événement aura permis de récolter plus de 2 000 $.

Proposé par Kevin Grondin, copropriétaire du restaurant Shaker, le souper-bénéfice aura rencontré un franc succès. Près de 103 personnes auront répondu présent pour participer à cette soirée. Des dons ont même été récolté en plus au cours du repas par des clients qui mangeaient sur place sans savoir qu’un souper-bénéfice se tenait au même moment.

Cette initiative aura été une grande réussite au vu de la somme récoltée. « Comme la majorité des organismes, nous devons régulièrement solliciter différents partenaires pour des fonds afin de pouvoir poursuivre nos missions. Nous sommes donc très heureux qu’un propriétaire d’entreprise souhaite contribuer à sa façon à la cause, qui peut tous nous toucher un jour de prés ou de loin », a insisté Marie-Pier Brousseau, directrice générale du CALACS-CA.

Pour rappel, le CALACS-CA est un organisme qui vient en aide aux personnes qui ont été victimes d’agression sexuelle ainsi qu’à leurs proches. L’organisme s’implique dans les écoles, les organismes et les entreprises afin de faire de la sensibilisation et de la prévention. L’an dernier, 290 personnes, enfants et adultes, ont bénéficié d’un suivi individuel au CALACS-CA.