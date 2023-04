Faisons briller l’autisme dans toute sa diversité

La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) et les 16 associations régionales en autisme s’apprêtent à lancer le coup d’envoi du 39e Mois de l’autisme. Comme chaque année, le 2 avril déclaré Journée internationale de sensibilisation à l’autisme sera le premier temps fort de ce mois de sensibilisation.

L'objectif est d'appeler les citoyens à faire briller l’autisme, de toutes les couleurs, dans toute sa diversité.

C’est précisément cette multiplicité autistique que la Fédération a souhaité (re)faire apparaître à l’occasion du Mois de l’autisme. Même si de nombreuses séries audiovisuelles nous font connaître des personnes autistes avec un grand potentiel, ce n’est pas l’unique réalité des 1,5% de la population qui ont ce diagnostic au Québec.

Pour favoriser l’inclusion de toute la communauté autistique dans l’espace social et en finir avec la stigmatisation, il faut donc rendre visible l’autisme au sens large. C’est précisément le sens de la campagne de sensibilisation 2023.

Comment? En invitant 47 personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, à expliquer leurs forces et leurs défis. En 47 portraits, cette campagne raconte autant d’histoires de vie qui égrènent, souvent avec humour, la réalité multiple de ces protagonistes, enfants comme adultes. Découvrez les portraits ici. Conçus en collaboration avec plusieurs associations régionales en autisme, membres de la FQA, ces instantanés révèlent cette fameuse diversité. Complexe bien sûr, mais aussi émouvante et sensible.

Mieux comprendre

Mieux comprendre cette réalité multiple, c’est aussi tout l’enjeu de l’Observatoire québécois de l’autisme (l’Obs) lancé l’année dernière pour le Mois de l’autisme 2022. Un an plus tard, l’Obs compte un peu plus de 900 personnes inscrites et les premiers questionnaires complétés commencent à dessiner les contours de la diversité autistique au Québec. Encore en développement, l’entrepôt de données distille toutefois quelques tendances qui a donné lieu à un premier tableau de bord que publié à l’occasion du Mois de l’autisme. Pour le consultez, rendez-vous ici.