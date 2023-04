Une nouvelle campagne de dons de la SAQ pour Moisson Beauce

Une collecte de dons est organisée par la Société des Alcools au Québec (SAQ) en faveur des Banques alimentaires du Québec (BAQ) du 6 au 12 avril. Moisson Beauce, organisme concerné dans la région, en profite pour rappeler à quel point ces dons sont importants.

Sur l’année dernière, les Banques alimentaires ont fait face à une demande historique. Près de 2,2 millions de demandes ont été enregistrées et 62 % des organismes ont déclaré avoir manqué de denrées par leurs sources d’approvisionnement habituelles.

Pour faire face à cette demande qui ne cesse d’augmenter, la SAQ proposent à ses clients de faire un geste pour les Banques Alimentaires du Québec. Pour Moisson Beauce, cette semaine de dons est essentielle. « La pression actuelle sur notre réseau d’aide alimentaire est bien réelle et le nombre de demandes d’aide d’urgence est grandissant. Les inquiétudes face à la prochaine année sont bien présentes et nous forcent, comme réseau, à mettre les bouchées doubles afin de continuer de répondre aux besoins des familles moins bien nanties de notre région. Cette campagne de la SAQ arrive à point et demeure une excellente façon d’aider », a commenté Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Pour réaliser des dons, il sera possible de se rendre directement aux caisses des magasins de la SAQ, ou d’acheter un produit québécois, ce qui équivaudra à la remise d’un repas aux BAQ. Il est aussi toujours possible de se rendre sur le site internet de Moisson Beauce pour contribuer en ligne www.moissonbeauce.qc.ca.

Pour rappel, Moisson Beauce oeuvre depuis 1994 pour le respect du droit fondamental de se nourrir. Chaque année, cette dernière répond, en collaboration avec plus de 50 organismes d’ici, à 150 000 demandes d’aide alimentaire. Lors de la dernière année financière 955 223 kg de denrées et autres produits essentiels représentant une valeur marchande de plus de 6,7 M$.