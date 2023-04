« Une pose pour le Rose » récolte 2 400$ à la cause du cancer du sein

La levée de fond « Une pose pour le Rose » s’est déroulée samedi le 15 avril dans les locaux de Viva Cellules d’Affaires vertes, situés à Sainte-Marie et a permis d’amasser 2 400$.

Organisée par la photographe Caroline Fournier, cet événement se tenait au profit de la Société Canadienne du Cancer. Les fonds amassés seront dédiés directement à la cause du cancer du sein.

Au total, 40 participantes sont venues se faire photographier pour la somme de 20$ chacune, tout en bénéficiant des services d’artistes maquilleuses et coiffeuses pour quelques frais supplémentaires.

Il est à noter que quelques autres photographes de la Beauce et plusieurs autres photographes des différentes régions du Québec tiennent le même évènement dans leurs régions respectives permettant d’amasser collectivement plusieurs centaines de milliers de dollars au cours des dernières années. Les différentes séances se déroulent entre le 15 et le 23 avril 2023.

L’évènement a été rendu possible grâce à la collaboration des bénévoles, soient les artistes maquilleuses Julie Leclerc, Maryse Bélanger et Isabelle Haché, les artistes coiffeuses Joanie Robichaud, Jody Lussier et Mélanie Roy. L’accueil et la logistique étaient assurés par deux collègues photographes Cynthia Fillion et Marie-Claude Therrien, sans oublier Céline Joly de l’équipe de Viva Cellules d’affaires Vertes qui a veillé également à la logistique. Le restaurant Tim Hortons de Sainte-Marie s’est chargé de nourrir gratuitement les bénévoles et Julien Boulanger Patissier, Véronique Breton Massothérapeute et Vanessa Grégoire représentante Monat sont venus s’entretenir avec les participantes.