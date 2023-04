Une 15e édition pour le souper au homard du Bercail

Le traditionnel souper au homard de l'organisme Au Bercail se déroulera le vendredi 19 mai prochain au Club de Golf de Saint-Georges. La présidence d'honneur sera assurée par Donald Paquet, directeur général de la Caisse Desjardins.

Pour l'un de ses événements majeurs, la Fondation Au Bercail proposera cette année, deux formules. La première est la formule traditionnelle « Homard à volonté » à 175 $ par personne, qui se tiendra au Club de Golf.

La seconde, avec une boîte repas à emporter pour 250 $ pour deux personnes, où il sera possible de récupérer son repas directement auprès de Pères Nature, dès 14 h, pour le déguster chez soi.

Quelle que soit la formule choisie, l'organisme ajoute qu'il est préférable de réserver au plus vite, car les places sont limitées. Pour les personnes intéressées, il est possible de faire parvenir un courriel à [email protected]

Pour information, Le Bercail est un organisme offrant différents volets d'hébergements pour la clientèle en situation de crise, avec des problèmes de dépendance, de maladie mentale et d'itinérance. En 2022-2023, Le Bercail a offert 5 908 nuitées et servis 12 800 repas et collations aux résidents.