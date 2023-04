Le prochain café-discussion du Partage au masculin parlera de cyberdépendance

La cyberdépendance, est-ce que c’est dangereux? Telle est la question qui sera abordée lors du prochain café-discussion organisé par Partage au masculin le jeudi 4 mai prochain, à 19 h, au local de l'organisme situé au 925 boulevard Dionne à Saint-Georges.

C'est l'invité Christophe Miville-Deschênes, de la Maison L’Odyssée à Sainte-Marie, qui viendra en parler avec les participants.

Les dépendances de toutes sortes font partie du quotidien de bien des individus. La cyberdépendance est devenue une réalité avec la poussée fulgurante de la numérisation de nos rapports sociaux, que ce soit pour nos relations interpersonnelles, pour nos besoins (Ex : Achats et transactions en ligne) ou nos divertissements (Ex : jeux vidéo en ligne). Mais qu’est-ce que c’est au juste, la cyberdépendance? Est-ce dangereux? Et si oui, en quoi ça l’est? Et puisque c’est une dépendance, comment on s’en défait si c’est notre volonté de s’en défaire?

Notons que cette rencontre est en formule hybride, donc accessible en visioconférence pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Il suffit de s'inscrire à l’avance pour avoir le lien Zoom de la rencontre, auprès de Line Poulin.

Cette activité gratuite est offerte à tous les hommes de la région qui ont le goût d’échanger dans une atmosphère conviviale et en toute confidentialité. Une contribution volontaire est bien sûr acceptée.