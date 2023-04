Vos nouvelles de la semaine!

Cette semaine a été remplie de belles nouvelles pour la Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Dimanche 23 avril

Les gagnantes du Tournoi de hockey féminin sont connues !

Le Tournoi de hockey féminin se déroulait à Saint-Georges et Saint-Prosper du 21 au 23 avril. Après trois belles journées de match, les gagnantes des catégories A, B, C, D et E sont désormais connues.

Lundi 24 avril

Le Cool FM en finale contre l'Assurancia de Thetford

Le Cool FM de Saint-Georges avait de nouveau rendez-vous ce dimanche soir avec Les Pétroliers du Nord pour match 6 des demi-finales. Une partie largement dominée par les Beaucerons.

Quand les politiciens nous rendent cyniques

Depuis quelques années, un peu plus du tiers des électeurs inscrits aux élections québécoises et fédérales choisissent de ne pas se prévaloir de leur droit de vote.

Mardi 25 avril

Un surplus de 7,2 M$ pour la Ville de Saint-Georges en 2022

Lors du conseil de ville de Saint-Georges qui s'est tenu lundi 24 avril à 19 h 30, les conseillers ont abordé les finances de l'année 2022. Sur l'année passée, la Ville de Saint-Georges a dégagé un surplus de plus de 7,2 M$.

Saint-Georges résilie l'entente opérationnelle avec le Groupe Cambi

La Ville a annoncé la résiliation de l'entente opérationnelle entre le Service de Sécurité Incendie (SSI) de Saint-Georges et le Groupe Cambi concernant le service de désincarcération, au 3 juin 2023. L'entente date de plusieurs dizaines d'années.

Quatre jeunes entrepreneurs lancent le Casse-Croûte LA Fortin à Saint-Jean-de-la-Lande

Quatre jeunes entrepreneurs de la Beauce sont nouvellement devenus les propriétaires du Casse-Croûte LA Fortin à Saint-Jean-de-la-Lande.

Fin d'une entente historique entre le groupe CAMBI et Saint-Georges

Le groupe CAMBI a réagi suite à l'annonce de la résiliation de l'entente entre ce dernier et le Service de Sécurité Incendie de Saint-Georges, lors du conseil de ville de lundi soir.

Mercredi 26 avril

Jessy Landry titré Champion de boxe dans sa catégorie

Jessy Landry, un jeune homme de 14 ans résident de Saint-Côme-Linière, vient tout juste de remporter le titre de Champion de boxe, dans la catégorie Cadet 63 kilos.

Les élèves du CSSBE ont déjà intégré le complexe multisport de Saint-Georges

En ouverture du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) qui se tenait ce mardi 25 avril, le directeur général s'est réjoui de l'avancer des travaux du complexe multisport de la polyvalente Saint-Georges.

Travail des enfants: le CJE Beauce-Sud alerte sur le décrochage scolaire

Fin mars, Jean Boulet, ministre du Travail, déposait un projet de loi concernant l'encadrement du travail des plus jeunes. De ce fait, EnBeauce.com est allé à la rencontre du Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) Beauce-Sud, pour qui la conciliation études-travail est essentielle.

Roch Voisine et Chloé Doyon pour célébrer la fête du Canada à Saint-Georges

Roch Voisine foulera la scène de l’espace Carpe Diem pour présenter son spectacle Americana à l'occasion des célébrations de la fête du Canada, le samedi 1er juillet.

Une belle 10e édition pour le Tournoi de hockey féminin

Le Tournoi de hockey féminin s'est terminé ce dimanche 23 avril avec les finales de toutes les catégories. L'équipe organisatrice de l'événement remercie les nombreux spectateurs pour cette très belle édition qui fêtait les 10 ans de la compétition.

Une Beauceronne au Championnat du monde de massage

Annie Deblois, originaire de Saint-Honoré, sera au Championnat du monde de massage à Copenhague du 30 juin au 2 juillet prochain. Elle deviendra ainsi la première Québécoise à participer à ce tournoi.

Jeudi 27 avril

Défi Alltides: une belle réussite pour les nageurs du CNRB

Les nageurs du Club de natation régional de Beauce (CNRB) avaient rendez-vous avec le Défi Alltides à Lévis le samedi 22 avril. Tous les participants ont amélioré leurs performances.

Le 24DH revient pour sa huitième édition les 6 et 7 mai

Comme chaque année, l'événement du 24DH de Saint-Georges Ford est de retour au Centre sportif Lacroix-Dutil les 6 et 7 mai prochains. Au total, 50 joueurs de hockey se dépasseront au profit des enfants malades de la région pour la plus longue partie de hockey de l'histoire en Beauce.

Marjorie Roy: une Beauceronne inspirée par les oies

Marjorie Roy est une artiste photographe née à Saint-Isidore. Elle expose actuellement ses oeuvres Entre Ciel et Terre, dans la nouvelle Galerie de la Passerelle à l'Hôtel Capitole de Québec. Rencontre avec la native de Nouvelle-Beauce.

Vendredi 28 avril

Judo: les athlètes du Club de Saint-Georges encore médaillés

Le Club de judo de Saint-Georges avait rendez-vous avec deux compétitions, la fin de semaine passée, à Edmundston au Nouveau-Brunswick et à Beauport. Les athlètes du club beauceron ont ramassé de belles médailles.

L’Association des TCC des deux rives a inauguré ses nouveaux locaux

L’Association des Traumatisés Cranio-Cérébraux (TCC) des deux rives (Québec – Chaudière-Appalaches) a inauguré ses nouveaux locaux le vendredi 14 avril lors d'un 5 à 7 festif.

Hugo Pelletier termine au troisième rang en tir à air comprimé

Hugo Pelletier, jeune athlète de 14 ans de Scott, a terminé au troisième rang en position couchée lors de la compétition provinciale de tir à air comprimé qui a eu lieu à Valcartier le 22 et 23 avril derniers.

Saint-Évariste mène la vie dure aux chanteurs amateurs

L'émission Maurais Live, de Radio X, basée à Québec s'est interrogée sur une lettre reçue par les habitants de Saint-Évariste-de-Forsyth, concernant des éventuelles sanctions pour les personnes troublant la tranquillité du voisinage. La Municipalité n'a pas tardé à réagir face à ces propos.

(Vidéo) Suivre la règle des 100 jours pour passer au travers des épreuves de la vie

Chantal El Helou a quitté le Liban pour s'installer en Beauce avec sa famille il y a à peine un an. Pour surmonter ce changement, elle a suivi la règle des 100 jours.

Samedi 29 avril

Les Condors cèdent la grande victoire aux Cobras de Terrebonne

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont cédé la victoire aux Cobras de Terrebonne qui remportent donc la Coupe NAPA par la marque de 6 à 2, lors du septième et dernier match de la série qui se jouait hier soir à Terrebonne.