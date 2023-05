Autocar entre Saint-Georges et Québec: un projet pour prendre la relève?

Depuis le 31 mars dernier, les Autobus Breton ont annoncé vouloir arrêter la ligne de transport entre Saint-Georges et Québec. Cette nouvelle a rapidement frappé la population, qui se comptait par un nombre de 15 000 personnes à faire usage de ce transport, chaque année depuis 1991.

Questionné à savoir si un retour du service de transport Saint-Georges/Québec était possible, le préfet de Beauce-Sartigan Dany Quirion a mentionné ne pas s'attendre à ce qu'il revienne de la manière dont on l'a connu, pour les raisons qu'il aura énumérées précédemment.

Jusqu'ici, aucune démarche ni initiative n'a été apportée par la MRC de Beauce-Sartigan. Dany Quirion a abordé l'abandon de ce transport, en parlant d'un manque de rentabilité trop important et sans un nouveau programme financier, le retour d'un tel service n'est pas accessible. D'autant plus qu'à ses yeux, le rapport qualité prix d'un tel financement n'était pas suffisamment viable.

Plus d'un mois s'est écoulé, depuis la fin de transport Saint-Georges/Québec d'Autobus Breton. Les groupes politiques s'entendent sur la nécessité qu'un autre service prenne la relève. Cependant, on peine à en arriver à un résultat éventuel, jusqu'à maintenant.

Les MRC tournent la page

Cependant, l'idée d'un nouveau transport à l'intérieur de la Beauce aurait été notée par le préfet. Des communications entre les MRC ont déjà été enclenchées à ce sujet. Là-dessus, le préfet de la MRC de Beauce-Centre, Jonathan V. Bolduc, a donné plus de détails.

Depuis 2019, les MRC de Nouvelle-Beauce et Beauce-Centre travaillent en collaboration avec l'organe Mobilité Beauce-Nord. Initialement, le projet n'avait pas pour objectif de remplacer l'autocar des Autobus Breton, mais il pourrait cependant pallier certains besoins.

Effectivement, de nombreux usagers de l'autocar faisaient des déplacements à l'intérieur de la Beauce, avec par exemple des trajets allant de Saint-Georges à Sainte-Marie, notamment. Les passagers de l'autocar ne parcouraient pas nécessairement le trajet jusqu'à Québec, ce qui montre l'intérêt d'un transport intra-Beauce, aux yeux du préfet Bolduc.

Une dorsale intra-Beauce en préparation

À défaut de ne pas pouvoir retrouver un autocar de 56 places pour le transport vers Québec, une dorsale avec un plus petit nombre de passagers serait davantage bénéfique pour la population beauceronne, toujours d'après les propos de Jonathan Bolduc. Visent Dricot, responsable de Mobilité Beauce-Nord, a accepté de donner certains détails sur ce projet, en rappelant que rien ne peut être confirmé dans l'immédiat.

Effectivement, l'intervalle entre le printemps et l'été 2024 a été estimé pour un potentiel lancement de la dorsale intra-Beauce. Avec plusieurs modifications à venir, on estime le potentiel d'un trajet entre Scott et Beauceville, dont le parcours peut s'évaluer à près de 45 km. De plus, une aide financière du gouvernement est également dans les plans.

Pour revenir à la fermeture de l'autocar Saint-Georges/Québec, les élus des MRC perdent espoir en son réalisme. Là-dessus, le préfet de Beauce-Centre Jonathan V. Bolduc ne croit pas à un retour prochain du service, alors que le financement est trop complexe, tout en prenant le temps de rappeler qu'il serait plus pertinent d'investir pour des déplacements intra-Beauce.

Bolduc trouve cependant dommage de voir la fermeture du service. Tout en rappelant qu'un nombre d'usagers n'était pas assez optimal, les gens qui en faisaient usage en avaient réellement besoin, que ce soit des étudiants, des personnes âgées ou bien d'autres dont l'accès à un véhicule est restreint. Sur ce, le préfet de Beauce-Centre a parlé d'une annonce éventuelle concernant un service de taxi à l'interne.

Au contraire, le maire de Saint-Georges Claude Morin a voulu souligner l'impact d'un manque d'aide du gouvernement sur la ville, et ce, en insistant sur l'impuissance qu'a la mairie de Saint-Georges sur le sujet. « Le député dit vouloir faire affaire avec un autre groupe. Il en avait un et il ne l'a pas aidé... » a fini par dire le Claude Morin en faisant référence au déficit auquel faisaient face les Autobus Breton.

Le député de Beauce-Sud Samuel Poulin donne une autre vision des faits

Parallèlement à ce sujet, le député provincial de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ainsi que son équipe, déclare être à la recherche d'un nouveau transporteur avec un nouveau modèle d'affaire. Poulin s'est également fait critique à l'endroit des MRC et leur volonté de ramener ce service en place.

« J'ai dû convaincre les MRC à deux reprises de mettre leur part dans le programme. Si vous nous trouvez une entreprise pour le faire, je suis prêt à reprendre les pourparlers n'importe quand », a mentionné le député caquiste.

En opposition aux propos du maire de Saint-Georges, Samuel Poulin a mis l'emphase sur l'ouverture au financement du gouvernement québécois sur le sujet.

« En matière de transport en commun, l'argent du Gouvernement du Québec est là. On est prêt à financer une ligne Saint-Georges/Québec. Ça prend une entreprise qui est intéressée pour le faire. Autobus Breton a vendu sa flotte d'interurbain pour se concentrer sur le transport scolaire. C'est ce qui fait qu'elle a décidé de délaisser la ligne Beauce-Québec », a contextualisé Samuel Poulin.

Alors que les élus des MRC ont abordé ne plus croire au service d'autocar, Samuel Poulin souhaite toujours remettre le projet sur la table. « En même temps, les MRC sont libres de mettre des sommes dans ce projet ou pas. Mais c'est sûr que ça va prendre un transporteur qui est intéressé. »

S'il blâme les MRC sur leur manque d'intérêt pour un retour de l'autocar, l'idée de la dorsale intra-Beauce est certainement une initiative dont la MRC de Beauce-Sartigan devrait prendre le temps d'observer. « Je pense que la MRC de Beauce-Sartigan doit se pencher également sur la question. [...] Si jamais Beauce-Sartigan est intéressé, nous ne fermons pas la porte »

Un manque de communication des élus?

À la lumière de ces nombreux témoignages, un facteur important à noter porte sur les désaccords notables entre les élus des différents paliers. D'abord, la ville de Saint-Georges espère le retour du service, mais ne peut toutefois offrir de sa contribution financière, ce qui ne peut mettre de la pression sur le retour du projet.

Ensuite, les MRC de Beauce-Centre, Beauce-Sartigan et de la Nouvelle-Beauce perdent espoir à un retour de l'autocar et tournent la page vers de nouveaux projets. D'autant plus que l'intérêt pour réinvestir sur un transport Beauce-Québec perd de son intérêt, par un manque de rentabilité et d'utilisation.

Dans un dernier temps, le député Samuel Poulin garde espoir à l'idée de ramener ce service qui s'avère essentiel à la population. Cependant, aucun investisseur n'aurait jusqu'ici offert ses services pour la cause. Cela dit, l'avenir du transport en commun interrégional en Beauce, bien que réfléchi de différentes manières, n'aboutit pas encore à un consensus pour en arriver à une conclusion ferme.