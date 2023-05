Vos nouvelles de la semaine!

Cette semaine a été remplie de belles nouvelles pour la Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Dimanche 30 avril

Jean-Sébastien Rhéaume remporte l’Élitas d’Or

Le dynamophile Jean-Sébastien Rhéaume s'est vu remettre l’Élitas d’Or au 44e Gala du Mérite sportif beauceron présenté au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem hier soir.

Les gagnants du Gala des Perséides sont connus

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a tenu la 12e édition de son Gala des Perséides devant près de 400 participants au Centre Caztel de Sainte-Marie, ce samedi 29 avril.

(Vidéo) Christine Duquette profite de chaque jour depuis qu'elle a un nouveau foie

Christine Duquette est une résidente de Saint-Côme-Linière âgée de 43 ans qui a subi deux greffes de foie. Depuis, elle profite de chaque jour que la vie lui offre.

Lundi 1er mai

Le salaire minimum augmente dès aujourd'hui !

C'est à partir d'aujourd'hui, lundi 1er mai 2023, que le taux général du salaire minimum augmente de 1,00 $ l'heure, passant ainsi à 15,25 $.

Sentier polyvalent: Saint-Georges va prolonger le tracé de deux kilomètres

Lors du dernier conseil de ville, la Municipalité de Saint-Georges a adopté un projet visant à prolonger le sentier polyvalent au sud de l'usine de filtration dans l'Est. Le nouveau tracé ajouterait deux kilomètres au sentier existant.

Mardi 2 mai

Un nouvel entraîneur chez Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges

Le club des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges a annoncé, ce lundi 1er mai, la nomination de Vincent Breton Robert à la tête de l'équipe des Dragons Cadet. Il prendra la place de Pascal Lapierre.

Le Super Gala de boxe Saint-Georges Ford de retour le 26 mai

Le Super Gala de Boxe Saint-Georges Ford sera de retour au Centre Lacroix-Dutil le vendredi 26 mai à 20 h. Près de 14 combats amateurs de toute catégorie se tiendront lors de cette soirée.

La Ville de Beauceville annonce un surplus de près de 1,5 M$

Lors du conseil de ville de la Municipalité de Beauceville, ce lundi 1er mai, les conseilles et le maire sont revenus sur le rapport financier des comptes pour l'année passée. La Ville a dégagé un surplus de plus de 1,5 M$.

(Vidéo) Chloé Grondin courra aussi aux États-Unis cette saison

La jeune pilote de Saint-Georges, Chloé Grondin, se prépare pour le début de sa saison 2023 durant laquelle elle courra à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, mais aussi aux États-Unis.

Mercredi 3 mai

Cool FM: l'entraîneur-chef Serge Fortier espère plus d'offensives

Le Cool FM aura rendez-vous vendredi 5 et samedi 6 mai pour les matchs 3 et 4 de la série finale face à l'Assurancia de Thetford Mines. Serge Fortier, entraîneur-chef de l'équipe souligne l'importance d'avoir une belle ambiance à domicile.

Lac Etchemin: un surplus de plus de 190 000 $ pour l'année 2022

Lors de sa séance ordinaire mensuelle du mardi 2 mai, le Municipalité de Lac-Etchemin a déposé officiellement les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022. Un surplus de 191 400 $ a ainsi pu être mis en avant.

Les Lynx de Beauceville sont champions provincial

L'équipe M18 D1B des Lynx de l'École Jésus-Marie ont remporté le championnat provincial scolaire dans leur catégorie en battant les Sphynx 4 à 3, la fin de semaine passée.

Brunet Plus Saint-Georges Brigitte Cliche fête ses 20 ans!

Brunet Plus Saint-Georges Brigitte Cliche, situé dans l’ouest de Saint-Georges, célèbre cette année ses 20 ans avec ses clients.

Jeudi 4 mai

Le Cégep Beauce-Appalaches souligne l’implication et l’engagement

L’implication et l’engagement ont été récompensés lors des galas reconnaissance du Socioculturel et des Sports du Cégep Beauce-Appalaches qui avaient lieu le 27 avril dernier. Ces événements ont rassemblé plus de 190 étudiants et étudiantes de tous les horizons.

Grève des ambulanciers: quand la passion ne suffit plus

Après avoir déclenché une grève en décembre 2021, les paramédics du Québec ont de nouveau débrayé le 25 avril dernier. Dans Chaudière-Appalaches, les paramédics ont embarqué dans le mouvement afin de demander plus de reconnaissance. Rencontre avec Christian Dupperon.

Vendredi 5 mai

Horodateur de l'hôpital: les usagers ne recevront pas d'amende

Le 4 avril dernier, les nouveaux horodateurs du parking de l'hôpital de Saint-Georges sont entrés en service. Depuis, certains usagers étaient inquiets de recevoir une amende en cas de dépassement d'horaire.

Chemin de fer Québec Central: les gens de Vallée-Jonction s'inquiètent

Le 4 mai dès 19 h se déroulait une séance d'information sur le projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central dans la municipalité de Vallée-Jonction. Il s'agit là d'un projet ferroviaire dont les investissements vont avoisiner 106 M$.

David Dallaire aux Alouettes de Montréal: «Un rêve devenu réalité»

Le Beauceron David Dallaire, un jeune footballeur de 23 ans a appris ce mardi 2 mai, qu'il avait été sélectionné pour jouer la nouvelle saison avec les Alouettes de Montréal dans la Ligue Canadienne de Football (LCF).