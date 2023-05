Un déjeuner-conférence pour «Mieux connaitre l’organisme Le Sillon et tous ses services»

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches présentera son prochain déjeuner-conférence le mardi 23 mai, à compter de 8 h.

La conférencière invitée est Lyna Fortin, intervenante de l’organisme Le Sillon. Elle abordera le thème suivant: «Mieux connaitre l’organisme Le Sillon et tous ses services».

«Un de vos proches est touché par un trouble majeur en santé mentale, cette rencontre est pour vous », de dire Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches.

Cette conférence aidera les participants à mieux comprendre et à dissocier les différences entre santé mentale/problèmes de santé mentale/maladie mentale.

« Saviez-vous que les membres de l’entourage, les familles et amis sont des partenaires essentiels pour les personnes atteintes de maladies mentales? » d’ajouter madame Morin. Malheureusement, plusieurs d’entre eux s’isolent bien malgré eux, se retrouvent démunis et dépassés face à ce qui arrive à leur proche et parfois s’épuisent à vouloir tout prendre sur leurs épaules.

Le déjeuner sera servi à compter de 8 heures et la conférence aura lieu entre 9 heures et 10 h 30, au restaurant Le Normandin situé au 8780, boulevard Lacroix, à Saint-Georges. Il est important de confirmer sa présence.