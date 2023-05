Données mobiles: le Canada classé parmi les plus chers

Il n'est pas inconnu de voir que depuis des années, les frais engendrés par les données mobiles au Canada sont plus élevés que la moyenne mondiale. Question de chiffrer cette affirmation, l'organisme Hello Safe a dressé une carte interactive ainsi qu'un graphique concernant les données mobiles à l'international.

Ce qui en ressort, c'est que le Canada figure désormais dans le palmarès des pays avec les données mobiles les plus dispendieuses. Dans les faits, le pays figure au 19e rang au total, avec la somme moyenne de 7,50$ par Go de données mobiles.

En comparaison, il s'agit de tarifs nettement plus élevés que la majeure partie des pays d'Europe, de même que l'Asie et les zones sud-américaines. Plus précisément, les données cellulaires canadiennes coûtent 26 fois plus cher qu'en France et 115 fois plus cher qu'en Israël.

À l'intérieur du Canada, il existe aussi des variations entre les provinces. Notamment, des provinces populeux et au territoire plus vaste, comme le Québec, l'Ontario, la Colombie Britannique et la Saskatchewan ont des tarifs moyens inférieurs aux provinces maritimes, qui misent sur moins d'offres.

Des explications à ces prix?

Maintenant, il demeure à se demander ce qui explique cette réalité. Dans le cadre d'une enquête de l'émission Marketplace à CBC, on a dressé des analyses en la matière vers des facteurs précis, pouvant influencer les prix au Canada.

À plusieurs reprise, l'industrie parle d'une marge d'exploitation coûteuse ainsi qu'une population distribuée sur un territoire assez large. Ces explication montrent bel et bien une logique, derrière les prix fixés au Canada, pays qui constitue le deuxième plus grand territoire et qui montrer l'une des plus faibles densités de la population.

Cependant, les statistiques présentent une perception prouvant que ce facteur ne peut à lui seul mener vers d'importants prix. Des pays au vaste territoire à hauteur du Canada montrent, au contraire de faibles tarifs. C'est le cas notamment de la Russie, la Chine, l'Australie, le Brésil et l'Inde, qui montrent des tarifs inférieurs à 1$ par Go de données.

Cela dit, des études menées, que ce soit à l'Institut économique de Montréal, ou chez Rewheel, montrent un facteur déterminant qui montre un prix plus important. Il s'agit en effet de la quantité de fournisseurs établie sur le territoire.

L'IEDM montrait que des pays comme la France ou l'Italie, qui ont de faibles tarifs, ont respectivement quatre fournisseurs de données sans fil sur leur territoire. Le Canada n'en compte que trois. Bien que la différence paresse relativement faible, Antonio Rossos responsable et chercheur chez Rewheel, montre l'impact qu'un fournisseur supplémentaire peut avoir sur l'offre.

Un exemple au Canada qui montre l'impact d'un seul nouveau fournisseur sur le marché, c'est Vidéotron. Son arrivée dans le commerce des données sans fil avait permis de réduire les tarifs moyens de 20% dans la province de Québec.