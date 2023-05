Chaudière-Appalaches: nouvelle aide de 405 000$ pour les personnes proches aidantes

L'Appui pour les proches aidants va octroyer 405 000 $, entre 2023 et 2025, à quatre projets portés par des organismes de Chaudière-Appalaches, pour les soutenir dans leurs services dédiés aux proches aidants d’enfants et d’adultes de moins de 65 ans.

Sur la nouvelle, la conseillère en développement régional à l’Appui pour la région de Chaudière-Appalaches Audrey Parent a dressé l'importance de ce fonds. Les personnes proches aidantes ont une importance notable pour les personnes en difficulté, qui nécessitent un accompagnement constant.

Quelle que soit la personne aidée, on note l'importance de financer des projets venant encadrer le travail des personnes proches aidantes. Il faut soulever que le tiers de la population québécoise tient un rôle de proche aidant.

« L’Appui pour les proches aidants est bien plus qu’un bailleur de fonds. En Chaudière-Appalaches comme ailleurs, nous veillons au développement d’une offre de services adaptée aux besoins des communautés régionales et locales. Une fois de plus, je remarque le dynamisme de la région et sa capacité de se rassembler au bénéfice de la personne proche aidante! », a précisé Audrey Parent.

Les projets sélectionnés cette année s’adressent aux personnes proches aidantes d’enfants et d’adultes de moins de 65 ans, en complément des projets de soutien aux proches aidants d’aînés. « L’objectif est de joindre toutes les personnes proches aidantes, peu importe l’âge et la condition de la personne aidée. Nous voulons les toucher précocement, comprendre leurs besoins, et les accompagner vers les ressources pouvant les soutenir tout au long de leur parcours », a indiqué Guillaume Joseph, directeur général de l’Appui pour les proches aidants.

Les projets financés vont être réalisés par 10 organismes de Chaudière-Appalaches. Parmi ceux-ci, l'Association d'entraide communautaire La fontaine, la Coopérative Aide chez soi en Beauce, Lien-Partage et la Coopérative de solidarité de services à domicile des Etchemins sont installées dans les trois MRC en Beauce.