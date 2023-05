Dix ans après la tragédie de Lac-Mégantic, des commémorations auront lieu cet été

La Ville de Lac-Mégantic a annoncé, ce lundi 8 mai, l'inauguration de sa nouvelle caserne incendie située sur la rue Komery. Cette dernière plus moderne et mieux adaptée, vient remplacer l'ancienne caserne proche de l'hôtel de ville, et aura coûté 7,85 M$. Les pompiers et les habitants de Lac-Mégantic l'attendaient depuis plus de 25 ans et elle ...