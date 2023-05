Le déjeuner des policiers rapporte 95 000$ à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce

La Sûreté du Québec de la MRC de la Nouvelle Beauce organisait son 28e déjeuner des policiers le samedi 13 mai et cela a permis d'amasser 95 000$ pour la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce.

L’invité d’honneur était Gildor Roy, l'acteur qui interprète un chef de police dans l'émission District 31.

L’évènement, qui s’est tenu à la Cache à Maxime de Scott, a regroupé plus de 850 personnes. Celles-ci ont eu la chance de rencontrer divers membres de la Sûreté du Québec, dont les policiers du Groupe tactique d’intervention, un policier membre de L’ACDO (Association canadienne des dons d’organes) et un patrouilleur motard. Plusieurs véhicules d’urgence de la Sûreté du Québec se trouvaient sur les lieux, notamment le poste de commandement mobile, un véhicule blindé, une moto et le véhicule utilisé par les membres de l’ACDO ont satisfait les plus curieux.

Une quarantaine d’étudiants en techniques policières du CEGEP Garneau et du Campus Notre-Dame-de-Foy sont venus prêter main-forte à la cinquantaine de policiers qui assuraient entre autres le service tout au long de l’avant-midi.

Notons que toutes les denrées ont été données par plusieurs partenaires régionaux. Le site était aussi gracieusement prêté au comité organisateur.