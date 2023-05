L'Escadron 881 des Cadets de l’air a tenu sa 43e revue annuelle

C'est le 12 mai qu'avait lieu la 43e revue annuelle des Cadets de l’air de l’Escadron 881 de Saint-Joseph-de-Beauce. Le tout s'est déroulé à l’école secondaire Veilleux.

Pour l’occasion, plusieurs récompenses ont été remises à aux jeunes cadets, âgés de 12 à 18 ans, qui ont su se démarquer au cours de la dernière année.

Voici les prix et distinctions décernés lors de l’événement :

Médaille Strathcona (la plus haute distinction): Au caporal de section Léa St-Hilaire

Meilleur niveau 1: cadet Cédrick Pouliot

Meilleur niveau 2: caporal Kélia Maheux

Meilleur niveau 3: caporal de section Michaël Giguère

Trophée du sport: caporal de section Zachary St-Pierre

Trophée du pilotage: caporal de section Dérek Maheux

Trophée du tir: cadet Samuel Giguère

Effort et amélioration: cadet Clovis Gravel

Trophée du leadership: caporal de section Léa St-Hilaire

Meilleur instructeur: cadet-commandant Olivier Nadeau

Trophée de survie: caporal de section Michaël Giguère

La tenue militaire: cadette Laurie Fortin

Meilleure tenue vestimentaire: cadette Mélodie Lagrange et caporal Kélia Maheux

Trophée de l’initiative personnelle - Médaille de services (4 ans): sergent Félix Breau

Rosette de 5 ans de service: sergent de section Xavier Leblanc

Le personnel de l’Escadron 881 a aussi souligné l’apport important à l'unité du cadet-commandant, Olivier Nadeau et de l’adjudant 2e classe, Raphaël Maheux.

Enfin, le mandat de la Capitaine Alissa Dubé-Lagacé s'est terminé, après 5 ans de commandement. Au cours de la revue, elle a officiellement passé le flambeau à la Capitaine Genevieve Labbé, nouveau commandant de l’Escadron 881.