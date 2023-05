C'est la Semaine québécoise intergénérationnelle 2023

C'est hier que la Semaine québécoise intergénérationnelle a pris son envol et l'événement se poursuit jusqu'au 27 mai.

Cette campagne nationale, coordonnée par Intergénérations Québec, soulignera et valorisera les échanges intergénérationnels à l'échelle du Québec. La comédienne, Anna Beaupré-Moulounda, agit comme porte-parole pour cette édition 2023.

En mai 2022, l’Assemblée nationale du Québec a d'ailleurs officiellement reconnu la troisième semaine du mois de mai comme étant la Semaine québécoise intergénérationnelle. La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants de l'époque, Marguerite Blais, avait souligné devant l'hôtel du Parlement, l’objectif de sensibilisation et de lutte contre l’âgisme et l’isolement de cette campagne.

Plus de 50 animations qui rapprochent les générations seront organisées par des organismes, institutions et municipalités des quatre coins du Québec. Cette programmation est compilée sur le site Internet d'Intergénérations Québec.

Tous les citoyens sont invités à profiter de cette semaine pour questionner leurs préjugés et créer ou renforcer une relation avec une personne plus jeune ou plus âgée!