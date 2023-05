Rencontre régionale sur la santé et le bien-être des femmes

Plus de 40 personnes, de quelque 25 organismes et associations, ont participé hier à une journée de réflexion et de concertation autour des enjeux affectant la santé et le bien-être des femmes de la région.

La rencontre était sous la gouverne du Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA), avec la collaboration du CISSS de Chaudière-Appalaches.

L'objectif est de mettre en lumière les enjeux touchant les femmes du territoire et d'y travailler collectivement. À la journée d'hier, les participantes ont examiné cinq enjeux prioritaires: l’accessibilité des soins et des services, la pauvreté, l’isolement, la méconnaissance des droits et des services et la santé mentale.

Issu d’une démarche de concertation ayant démarré en octobre 2022, le financement de ce projet de concertation régional s’inscrit dans le cadre de la mesure 5 du Plan d’action santé et bien-être des femmes 2020-2024, du gouvernement du Québec.

« Il est essentiel de travailler les enjeux en santé et bien-être plus largement afin de ne laisser aucune femme dans l’oubli », a mentionné la directrice du Centre-Femmes La Rose des vents, Louise Bolduc.