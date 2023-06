Le Service d’entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon veut amasser 200 000 $

Les administrateurs du Service d’entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon ont lancé officiellement ce matin une campagne de financement pour entreprendre des travaux majeurs de rénovation à leur bâtiment de la rue du Pont.

L’objectif visé de cueillette s'établit à 200 000 $.

Et le maire de la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais, a accepté d'être à la barre de la collecte à titre de président d’honneur. « C'est un plaisir de faire partie de cette campagne et j'invite tout le monde à être généreux », a signalé le premier magistrat.

L'organisme veut rassembler cette somme afin d’aménager le garage — acquis en janvier dernier avec une maison attenante, pour en faire le comptoir vestimentaire du Service d’entraide. Le bâtiment a besoin d’une nouvelle fondation, d’isolation, d'installation de fenêtres, d'un raccordement avec les services municipaux d'eau et d'égout et d'un aménagement intérieur pour un travail sécuritaire des bénévoles et une circulation adéquate de la clientèle.

La campagne est partie du bon pied puisque ce matin, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a remis un montant de 1 000 $ alors que la compagnie Jyga Technologies a versé 4 000 $.

Oeuvrant dans la communauté depuis 1988, le Service d’entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon a pour mission d’aider matériellement et apporter du support moral aux personnes vivant une situation de vulnérabilité tout en défendant leurs intérêts. Le Service d’entraide a également pour mandat de faciliter l’engagement dans la communauté d’action bénévole dans différents champs d’activités.