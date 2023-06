La vitesse est responsable de nombreux décès sur les routes du Québec

La vitesse est encore l'une des principales causes de collisions sur la route au Québec. Selon certaines études, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 5 km/h permettrait de réduire annuellement de 15 % le nombre de collisions.

C'est pour cette raison que les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), s’unissent afin de sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux risques liés à la vitesse pour l’ensemble des usagers du réseau routier.

Ensemble et dès aujourd'hui, ils réalisent l'opération nationale concertée (ONC) VITESSE, qui se tiendra jusqu'au 15 juin. Ainsi, les policiers et les contrôleurs routiers interviendront de façon intensive auprès des conducteurs qui contreviennent au Code de la sécurité routière. Les comportements en lien avec la vitesse seront particulièrement ciblés.

Le respect des limites de vitesse est primordial pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Cela est d’autant plus important dans la situation actuelle où le beau temps est de retour, la reprise des chantiers de construction qui entraîne une présence accrue de travailleurs et de signaleurs aux abords des chantiers et la présence d’usagers vulnérables, dont les piétons, les cyclistes et les motocyclistes.

Sur une base de données de 400 décès, on peut compter que :

- il y aurait eu 12 décès de moins pour une réduction de 1 km/h,

- 60 décès en moins pour une réduction de 5 km/h,

- 120 décès en moins pour une réduction de 10 km/h.

L’empressement d’un conducteur de véhicule à atteindre sa destination peut amener celui-ci à commettre une ou des actions imprudentes comme effectuer des dépassements par la droite ou successifs en zigzag.

Si chaque conducteur réduisait sa vitesse moyenne, on diminuerait considérablement le nombre de blessures et de décès sur les routes du Québec.

La vitesse demeure au cœur des priorités de la SAAQ et fait partie des six thèmes ciblés dans la Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2025. En collaboration avec ses partenaires, la SAAQ poursuit ses efforts de sensibilisation en lien avec la vitesse.



Le déploiement de l’opération Vitesse se fera cette année sous le thème « Sur la route, on se conduit bien! ». L’angle choisi vise à responsabiliser les conducteurs et à leur rappeler qu’ils peuvent faire une différence et contribuer à l’amélioration du bilan routier en ralentissant. Modifier son comportement est l’élément clé d’une conduite sécuritaire et chacun a le pouvoir de sauver des vies !