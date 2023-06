Deux Beauceronnes participaient au 15e Grand défi Pierre Lavoie

Béatrice Tardif, sa mère Josée Vocelle et leurs quatre coéquipières ont parcouru 1 000 km à vélo dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, qui a eu lieu du 8 au 11 juin à travers la province.

L’objectif de cet événement est d’amasser des fonds, dont une partie est remise à la recherche pour les maladies orphelines, puis l’autre est versée à des écoles parrainées par les participants. Cela pour acheter des équipements afin d’encourager l’activité physique et les saines habitudes de vie chez les jeunes.

Béatrice Tardif, originaire de Saint-Georges, s’est impliquée dans cette cause en suivant les traces de son père. « Moi ça part de mon père qui l’a fait pendant deux ans avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Ça avait l’air incroyable vu la façon dont il parlait de ça. Il avait parrainé l’école Aquarelle et c’était le fun de voir les enfants qui étaient admiratifs. Il avait aussi beaucoup aimé le défi. Donc moi aussi j’ai eu envie de le faire! », a-t-elle confié en entrevue avec EnBeauce.com.

Il faut savoir que plus de 220 équipes participent à ce défi. Il est donc difficile de s’inscrire puisque les places restent limitées.

« Chaque année, la FMOQ organisait des camps d’entraînement pour rouler et apprendre à se connaître, moi j’y allais. J’allais rouler avec mon père et ses collègues. Puis une année, il y a une fille de l’équipe qui a décidé de partir sa propre équipe entièrement féminine, Énergie rose, et elles ont gagné le coup de cœur en 2019. Puis, l’an dernier, il leur manquait une cycliste et puisqu’elles me connaissaient déjà, elles ont invité ma mère et je les ai rejoints aussi. »

L’équipe Énergie Rose est donc composée de cinq cyclistes et un chauffeur:

- Karine Talbot, cycliste et médecin de famille à Trois-Rivières

- Sandra Jeannot, cycliste et médecin de famille à Trois-Rivières

- Josée Bouchard, cycliste et médecin de famille dans le Bas-Saint-Laurent

- Béatrice Tardif, cycliste et résidente en médecine interne

- Josée Vocelle médecin de famille à Saint-Georges

- Lorraine Lesage, chauffeuse du VR

Ensemble, elles ont parcouru en relais et à vélo, les 1 000 km du défi reliant La Baie au Saguenay à Varennes, près de Montréal.

Une expérience importante et gratifiante

Grâce à leur implication, elles ont réussi à amasser près de 35 000$, dont une partie ira à la recherche pour les maladies orphelines, comme expliqué précédemment, et l’autre sera reversée à l’école Marie-Leneuf à Trois-Rivières, qui accueille des jeunes avec toutes sortes de handicaps.

Cette expérience relève du dépassement de soi, mais est aussi très gratifiante pour les cyclistes.

« Il faut le vivre pour comprendre. Quand on passait dans les villages, souvent tous les enfants étaient dehors, ils avaient des affiches et ils applaudissaient quand on passait devant eux. C’est vraiment beau de voir l’admiration dans leurs yeux et ça donne un sentiment de devoir accompli », a témoigné Béatrice.

Cette 15e édition était la dernière sous sa forme connue. En raison du nombre de VR qui suivent les cyclistes et de l’impact que cela cause sur l’environnement, l’organisation prévoit de modifier la tournure de l’événement.

« C’était la dernière édition dans la forme actuelle. Ils vont donc repenser le Grand défi. On sait qu’il y en aura un l’année prochaine, mais on ne sait pas comment ça va se passer. C’est sûr que si j’ai la chance d’y participer, je vais le faire! », a conclu la Beauceronne.

Notons que l’an dernier, Énergie rose avait remis 7 375$ à l’école Les Petits Castors à Saint-Georges et 14 754 $ à l’école du Bois-Joli à Trois-Rivières.