Un rassemblement de jumeaux prévu le 15 juillet

Un tout nouvel événement dans la région est prévu le samedi 15 juillet pour réunir les jumeaux, jumelles, et les triplés de tous âges ainsi que leurs familles et leurs amis.

Ce rassemblement aura lieu chez Les Roy de la pomme, dans le quartier Saint-Jean-de-la-Lande, de Saint-Georges.

C'est la propriétaire de l'endroit, Lise Breton, elle-même mère de jumelles, qui a décidé d'aller de l'avant avec cette idée qu'elle mijotait depuis trois ans. Outre Mme Breton, le comité organisateur est formé de Danielle Breton, Cécile Breton, Julie-Claude et Sarah-Éricke Busque.

En souvenir de l’organisme Entraide-parents de jumeaux de la Beauce, fondé en 1993 et actif pendant plus d’une dizaine d’années, des photos seront exposées. Cet organisme a regroupé une quarantaine de familles de jumeaux et plus.

L’événement, gratuit et ouvert à tous, se déroulera de 13 h à 16 h. Au programme, jeux, maquillages et divertissements pour les enfants, musique et caricaturiste sur place.