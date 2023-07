Plus de 10 000$ amassés au lave-o-thon des pompiers de Vallée-Jonction

Le lave-o-thon des pompiers de Vallée-Jonction a rapporté plus de 10 350 $ qui serviront à acheter de l'équipement de premier plan, mais également à aider des causes et organismes de la région.

L'événement se tenait sur le stationnement de l'église, de 8h à 16h, ce samedi 8 juillet.

C'est un total de 191 véhicules que les pompiers ont lavés, comparativement aux 230 de l'an dernier, probablement en raison de la pluie. L'équipe de pompiers est plus qu'heureuse du résultat qui était plus qu'inattendu en raison du nombre de voitures.

Ils seront présents à nouveau pour l'édition 2024 sur le stationnement de l'église.