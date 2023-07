Près de 60% des chambres en CHSLD sont climatisées

Le lave-o-thon des pompiers de Vallée-Jonction a rapporté plus de 10 350 $ qui serviront à acheter de l'équipement de premier plan, mais également à aider des causes et organismes de la région. L'événement se tenait sur le stationnement de l'église, de 8h à 16h, ce samedi 8 juillet. C'est un total de 191 véhicules que les pompiers ont lavés, ...