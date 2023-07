Un beau succès pour la 2e édition de « Nos milieux de vie en action »

Durant la dernière année, soit d’avril 2022 à mars 2023, l’Association des Familles monoparentales et recomposées la Chaudière (AFMRC) recense 229 familles membres, dont 428 enfants de 18 ans et moins, qui ont bénéficié des services. Les intervenantes famille ont effectués 464 rencontres individuelles auprès des adultes, ados et enfants pour les ...