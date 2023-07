Policiers de la SQ: entente de principe sur le contrat de travail

Une entente de principe sur le renouvellement du contrat de travail des policières et des policiers de la Sûreté du Québec a été conclue entre l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), la Sûreté du Québec et le Secrétariat du Conseil du trésor.

L'annonce a été faite aujourd'hui par voie de communiqué de presse.

L’entente, tenue confidentielle jusqu’au vote des syndiqués, est survenue au terme d’un blitz intensif de négociation qui s’est tenu de samedi matin jusqu'à 23 h lundi soir.

En conséquence, l’APPQ a demandé à ses membres de cesser les moyens de sensibilisation, et ce, jusqu’à ce que ces derniers se soient prononcés sur l’entente de principe. Une tournée provinciale visant à rencontrer les membres et à voter sur cette entente aura lieu à la mi-septembre.

« Nous sommes parvenus à une entente de principe, malgré la complexité des enjeux abordés et des perspectives diverses », a déclaré le président de l’APPQ, Jacques Painchaud.

Notons que l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) est le plus important syndicat policier au Québec avec ses 5 700 membres.