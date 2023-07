Bien partir les vacances avec un déjeuner gratuit!

Une entente de principe sur le renouvellement du contrat de travail des policières et des policiers de la Sûreté du Québec a été conclue entre l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), la Sûreté du Québec et le Secrétariat du Conseil du trésor. L'annonce a été faite aujourd'hui par voie de communiqué de ...