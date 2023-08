Réduire l'abandon animal avec « Déniche Ton Chien »

Élisabeth Turcotte, originaire de Saint-Victor, est la fondatrice de « Déniche Ton Chien », une application visant à réduire l'abandon animal, en connaissant mieux les différentes races de chien. EnBeauce.com est allé à sa rencontre.

« Déniche Ton Chien est un peu comme une application de rencontres, mais entre l'humain et le chien, » a-t-elle lancé, accompagnée de Gustave, son compagnon à quatre pattes.

Le point de départ de cette idée, était la situation des abandons au Québec. «Au Québec on est la région d'Amérique de Nord avec le plus haut taux d'abandon, je voulais donc offrir une solution concrète à ce problème-là, » a-t-elle ajouté.

En effet, selon l'Action Citoyenne Responsable pour les animaux de compagnie du Québec (ACRACQ), près d'un animal sur quatre, serait abandonné chaque jour dans la province.

Trouver un animal compatible avec son mode de vie

En ce sens, la jeune femme souhaite que les personnes intéressées se servent de son application, lancée cette année, pour trouver leur futur compagnon, selon plusieurs critères.

Un questionnaire de plus de 60 questions est ainsi disponible afin de prendre en compte les habitudes quotidiennes, la vision du chien idéal ainsi que le mode de vie des futurs propriétaires.

« Après ce questionnaire, les personnes reçoivent une proposition de trois races de chien avec le niveau de compatibilité. Nous sommes ensuite en partenariat avec des refuges pour trouver un chien, parmi ceux qui sont déjà disponibles » a expliqué Élisabeth Turcotte.

« Le plus important est vraiment de choisir le chien qui nous correspond le mieux, pour vivre pleinement cette belle aventure. Il faut aussi et surtout trouver le bon endroit, c'est ce qu'on fait avec "Déniche Ton Chien", » a-t-elle conclu.

Pour les plus intéressés, il est possible de se rendre sur les médias sociaux ou le site internet de « Déniche Ton Chien » pour en savoir plus.