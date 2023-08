Don de téléviseurs au CHSLD de Sainte-Marie

Deux nouveaux téléviseurs ont été installés dans les chambres de fin de vie du CHSLD de Sainte-Marie-de-Beauce, grâce à un don effectué par le président-directeur général de NNC Solutions, François Faucher.

Ce don, fait en collaboration avec l'organisme Le Crépuscule, vise à offrir un accès à des contenus télévisuels, favorisant ainsi le bien-être des résidents durant cette période délicate de leur vie. Les appareils leur offre un moyen de se divertir, de se détendre et de rester connectés au monde extérieur.

Rappelons que Le Crépuscule est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir, d’encourager et de soutenir financièrement les projets liés aux soins et aux services de santé dispensés à la population du territoire de La Nouvelle-Beauce. C’est d’ailleurs cette fondation qui avait parrainé la mise en place de ces deux chambres de fin de vie en 2002.