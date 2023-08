CISSS de Chaudière-Appalaches: octroi de 499 000 $ pour un projet de recherche

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière non remboursable de 499 050 $ pour la réalisation d'un projet de recherche et d'innovation au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSCA).

C'est le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, qui en a fait l'annonce par voie de communiqué de presse.

Le projet consistera en l'implantation des bases technologiques et des processus les entourant, nécessaires à la mise en place d'un centre d'accès aux données pour la recherche réalisée au CISSCA.

L'initiative a été recommandés dans le cadre de l'appel de projets de recherche et d'innovation pour le soutien à l'organisation et à la valorisation des renseignements de santé.