C'est le 11e pique-nique interculturel ce dimanche

Le 11e pique-nique interculturel du CJE Beauce-Sud aura lieu ce dimanche 10 septembre de 11 h à 16 h, à la terrasse couverte du parc des Sept-Chutes de Saint-Georges.



Organisé par le Trait d'union du CJE, soit son service d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Sartigan, et rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, cette activité a comme objectif principal de favoriser les échanges interculturels entre les Beaucerons d'origine et d'adoption.



Afin d'y prendre part, chaque participant ou famille devra apporter un plat à partager pour une dizaine de personnes avec des ustensiles de service appropriés, identifier celui-ci ainsi qu'indiquer les allergènes potentiels que ce dernier pourrait contenir.



Veuillez noter qu'aucun four ou réfrigérateur ne sera disponible sur le site. Il est donc primordial de prévoir son plat en conséquence.

Outre le diner, on retrouvera au programme de l'animation avec l'amuseur public Cléobüle , un atelier de danse en ligne latine, avec Beauce Salsa, ainsi que des activités libres (jeux divers disponibles sur place, randonnée en forêt, etc.).



La mise sur pied de cet événement compte également sur la collaboration du Cégep Beauce-Appalaches, du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière et du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.

Pour s'inscrire à cette activité, prière de compléter le formulaire en cliquant ici. Si vous n'êtes pas à l'aise de vous inscrire en ligne, veuillez communiquer avec l'agente d'intégration et de sensibilisation en immigration Sihem Selmi (418 228-9610, poste 108, ou au [email protected]).



Pour obtenir plus d'informations, consultez également la publication Facebook en cliquant ici.