Parrainage Jeunesse présente sa 3e Journée P

L'organisme Parrainage Jeunesse lève le voile sur la programmation culturelle de sa 3e Journée P, prévue le 30 septembre de 12h à 17h au verger des Roy de la Pomme à Saint-Georges.

Cet événement familial gratuit présente le talentueux chanteur italo-québécois Marco Calliari, des ateliers de cirque et l'opportunité de contribuer à une œuvre collective.

« Les participants pourront apporter un pique-nique sur place, participer à un concours photo, pratiquer l'autocueillette de pommes et s'amuser lors d'un après-midi culturel bien rempli. Puis nous sommes fiers que notre porte-parole, Marco Calliari, soit également de retour en Beauce pour festoyer avec nous et mettre en avant l'importance du mentorat pour nos jeunes et nos familles », a souligné Jean-François Fecteau, directeur général de Parrainage Jeunesse.

Notons que Marco Calliari chantera à partir de 14h30, près de la terrasse du verger des Roy de la Pomme. Il sera également disponible pour des autographes et des échanges avec les festivaliers.

En plus de la performance de Marco Calliari, l'animation musicale sera assurée par le DJ Claude Busque.

Du cirque et une oeuvre collective

L'animation pour les plus jeunes sera assurée par la firme Services FTP, reconnue pour ses ateliers de cirque et ses animations itinérantes. Elle proposera du maquillage pour enfants ainsi que des sculptures de ballons tout au long de l'après-midi au verger.

Au kiosque de Parrainage Jeunesse, qui célèbre ses 40 ans, les visiteurs pourront également participer à une œuvre collective. Les résultats de l'implication des participants contribueront à embellir le nouveau local de l’organisme, situé au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.

Rappelons que la Journée P de Parrainage Jeunesse vise à faire découvrir l'organisme, ses services de mentorat et d'entraide Mamie-Soleil, et à favoriser la création de liens au sein de la communauté, tout en offrant une fête familiale gratuite.