Ordre du Mérite georgien: portrait de Bernard Pépin

Voici le premier de quatre textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis au sein de l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui: Bernard Pépin, bénévole au Club de golf St-Georges.

Certains bénévoles s’inscrivent dans la diversité de leurs implications, alors que d’autres, comme M. Bernard Pépin, se démarquent par l’assiduité, la rigueur et l’atteinte de résultats tangibles. En 2008, après une carrière de 42 ans dans l’Aviation Royale du Canada, l’adjudant-chef Bernard Pépin prend sa retraite. Il revient alors en Beauce, plus précisément à Saint-Georges, où une autre carrière l’attend, celle-ci, sous le signe du bénévolat.

Désireux de mettre son temps à profit, à partir de 2009, il s’investit auprès de Filiale 249 Beauce de la Légion Royale Canadienne et de ses membres. Il y est 1er vice-président pendant 7 ans, soit jusqu’en 2016.

Amateur de golf, il compte à son actif 13 années d’implication comme président et vice-président du Club de golf base de Montréal, c’est donc naturellement qu’en 2010, il se joint au conseil d’administration du Club de golf St-Georges. Pour bien comprendre les règles de même que le fonctionnement de l’organisme en question et visant à s’acquitter de sa tâche au mieux, il demande et obtient la copie des statuts et règlements.

Avec grand sérieux et une discipline militaire, Bernard Pépin entreprend sa « mission » comme administrateur du Club de golf St-Georges. L’année suivante, il est porté à la présidence du CA. Souhaitant comprendre et maîtriser le cadre dans lequel il œuvrerait, il demande à lire TOUS les procès-verbaux du conseil d’administration et ceux des assemblées générales du club depuis sa fondation. Défi de taille, car le club a été fondé en 1959. Irréalisable ? En apparence seulement. Dans les faits, il s’affranchit de cette tâche, moyennant 3 mois complets de lecture !

La présidence acceptée en 2011 est toujours assumée par celui-ci à ce jour. Une implication qui accapare depuis la majeure partie de son temps et qui changera pour le mieux le cours de l’histoire du club qui comptait à ce moment-là un demi-siècle d’existence.

Celles et ceux qui le connaissent savent qu’il fait preuve d’un leadership exceptionnel. Depuis maintenant 14 ans, il s’investit personnellement pour s’assurer de l’atteinte de tous les objectifs que le conseil se donne. Ne ménageant aucun effort, il est présent au club de 4 à 5 jours par semaine. Il est TRÈS engagé pour l’organisation. Il exerce son bénévolat avec grande rigueur. Aucun détail n’est laissé au hasard.

À travers sa présidence, il se fait toujours un point d’honneur d’incarner les valeurs de l’organisation et ne manque jamais d’en faire la promotion. En toutes circonstances, il ne vise rien de moins que l’excellence, autant au niveau du terrain que du service à la clientèle.

Porté par un grand désir de résultats, il sait que tous les gestes comptent. Il se fait un devoir de rencontrer les groupes de golfeurs visiteurs ainsi que les responsables des tournois pour leur souhaiter la bienvenue et les remercier de leur présence. Il n’hésite pas à prendre une voiturette électrique, pour aller s’entretenir avec les joueurs. Pas plus qu’il n’hésite à intervenir pour régler des situations même les plus délicates. Mais toujours avec tact et respect.



Comme président, il a fait preuve d’une profonde conviction et d’une détermination inébranlable notamment dans les collectes de fonds dans la communauté (certaines se sont avérées longues et ardues). Avec grande persévérance, il a :

Œuvré à la recherche de mécènes;

Été responsable d’une levée de fonds spéciale auprès des membres (250 000$);

Chapeauté la mise en place du tournoi VIP annuel au profit du club

Instauré les camps-jeunesse pour initier les jeunes à la pratique du golf et assurer la relève;

Conclu de nouveaux partenariats pour la venue d’événements professionnels (pendant 3 ans, accueil du circuit Canada Pro-Tour);

Pour les 60 ans de l’organisme, le club a fait place à l’art en accueillant « Trajectoire », œuvre conçue par Paul Duval et Philippe Pallafray, sculpteurs.

Récemment, et malgré la pandémie, ces projets ont été réalisés :

Agrandissement du champ d’exercice avec un grand souci dans l’exécution des travaux;

Remodelage du projet initial de réparation du chalet principal, converti en projet de réfection majeure. Le nouveau chalet fut refait à la hauteur des aspirations de l’organisation et avec des matériaux nobles. Un projet estimé à +/- 2,5 M$ et inauguré en 2020.

Conjuguant savoir-faire et savoir-être, Bernard Pépin agit dans le meilleur intérêt de l’organisation et de ses membres. Sa gestion de main de maître à la tête du CA et les efforts consentis pour moderniser et adapter le club aux tendances de l’industrie ont permis de positionner le Club de golf Saint-Georges parmi les plus beaux clubs du Québec et les plus accueillants.

À travers cette institution reconnue, il a su perpétuer une des valeurs qui est chère à nos cœurs : l’hospitalité beauceronne.

Il a apporté une culture d’ouverture, d’accueil et de fierté au sein de l’organisation et de ses membres. Poursuivant la mission du Club de golf Saint-Georges, il en a assuré le développement.

L’élan nouveau a contribué à la vie sportive des Beauceronnes et des Beaucerons, en plus d’encourager la pratique du golf auprès des golfeurs débutants et occasionnels.

Plus attrayant que jamais, le club il est devenu une vitrine exceptionnelle pour la ville et la région. Son influence positive sur l’attractivité de la Beauce génère des retombées importantes aux niveaux touristique, économique et social.

Après une longue carrière dans les Forces, Bernard Pépin s’est tourné vers le bénévolat et œuvre désormais au service de sa communauté. Un bénévolat couronné de succès et réalisé avec une fierté des plus évidentes.

Monsieur Bernard Pépin : pour ces 14 années d’implication réalisées sous le signe de la continuité, du développement, du savoir-faire et de l’excellence, pour tout le temps accordé au service des autres, à la promotion du sport et à faire rayonner le club ici et bien au-delà de la région, nous vous disons Merci pour cette retraite active et Bienvenue à l’Ordre du mérite georgien.