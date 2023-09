Ordre du Mérite georgien: portrait de Pierre Lacombe

Voici le dernier de quatre textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis au sein de l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui: Pierre Lacombe, bénévole Au Bercail.

Monsieur Pierre Lacombe a fait ses études en sciences politiques. ll s'est ensuite dirigé vers le secteur financier, où il a exercé pendant plus de 30 ans à titre de directeur d'agence et comme conseiller financier.

Passionné de politique et d'histoire, celui-ci possède un large éventail de connaissances. Ceux qui le côtoient savent qu’il adore parler de ses passions et qu’il est toujours prêt à partager ses connaissances. Certains disent qu’il aurait pu choisir le métier d'enseignant. Une chose est claire, le secteur communautaire profite beaucoup de son riche bagage.

Dans sa vie comme au travail, notamment comme directeur d'agence, il a eu à cœur de mettre au premier plan le volet humain en favorisant entre autres le développement des compétences et la formation des personnes qui travaillaient avec lui. En outre, il a favorisé le développement d'un volet en reconnaissance des acquis pour le secteur des affaires où il était impliqué.

Joueur de hockey, il a été responsable d’une ligue amicale en plus d’être entraîneur-chef pour les jeunes. Des expériences sans doute parsemées de victoires et de défaites, mais surtout traversées par le bonheur de voir évoluer les jeunes, de les voir progresser individuellement et en équipe.

Même avec une vie personnelle et professionnelle bien remplie, il s’est investi au profit de sa communauté. Ainsi, de :

- 1992-1996 : Membre du conseil d'administration du Festival Western de Saint-Victor et président du CA de 1992 à 1998.

Impliqué au niveau de différents comités, dont celui des artistes invités. Il a marqué un bon coup en invitant André-Philippe Gagnon à venir jouer sur une scène montée dans un ring. Un bien beau défi de coordination pour l’organisation ! La venue d’un artiste de renom a contribué fortement à la renommée du festival à l’échelle provinciale.

- 1996-1998 : Membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Saint-Georges et membre du comité organisateur du Gala de I'entreprise beauceronne

Une implication qui se mesure en de nombreuses heures et réunions dédiées au bon fonctionnement de l’organisme, à la recherche des commanditaires, à planifier et organiser le gala annuel.

- 1997-2000 : Membre du conseil d'administration, Association touristique Chaudière-Appalaches

Concrètement, le leitmotiv de I'association était de mettre en évidence les attraits touristiques de la région de Chaudière-Appalaches. En plus d’assister aux rencontres, il a notamment participé à I'organisation d'un gala québécois de l'Association touristique.

- 2005-2007: Membre du conseil d'administration du Hockey mineur et de 2007 à 2021, entraîneur-chef

Cette implication qui devait durer quelques années a plutôt duré 15 ans. Sans jamais compter ses heures ni ses déplacements, il aura permis de faire une différence dans la vie de nombreux jeunes. Il a aussi beaucoup milité pour l'aboutissement du projet de la 2e glace au centre sportif. Ce projet a permis d'augmenter le temps de glace pour les jeunes, et les adultes en plus de faciliter le développement du sport-études en concentration hockey. L’espace facilite aussi la tenue d'événements à caractère sportif de plus grande envergure.

Guidé par les valeurs d’entraide et de solidarité, Pierre joint le conseil d’administration du Bercail en 2005. Peu après, en 2008, il en accepte la présidence. Fonction qu’il occupe encore à ce jour. Depuis 2010, et encore aujourd’hui, il est à la vice-présidence du CA de la Fondation Au Bercail.

Très impliqué, il est présent dans chaque sous-comité, tant pour les activités de financement que pour le développement des services. Quand il s’agit de penser que des gens peuvent avoir faim ou peinent à trouver un lieu où dormir, c’est à ce moment qu’il sort sa fameuse expression : « Ça n’a pas de bon sens. Il faut faire quelque chose! ».

Comme président, il a contribué à faire connaître le Bercail et ses services auprès des gens d'affaires de la Beauce, tant par son implication dans les activités de financement que par son réseau de contacts.

Sous sa présidence, le Bercail a pu compter sur un CA qui croyait au développement des services et qui a permis à I'organisme d'aller de l'avant avec différents projets.

Rappelons que le Bercail est un organisme qui existe depuis 40 ans. Il offre près de 6000 nuitées par année et compte 30 employés. Au Bercail est aujourd’hui reconnu pour son expertise selon les meilleures approches en itinérance. M. Lacombe a contribué à la distinction et à la reconnaissance de l'organisme. Il a contribué au développement des services externes (Accueil inconditionnel et L'Assiettée beauceronne) et participé à concrétiser les différentes acquisitions et améliorations locatives de l'organisme. Au Bercail dessert le territoire de la Beauce et des Etchemins.

- 2014-2015: Membre du conseil d'administration, patinage artistique St-Georges (compétitif au niveau provincial)

Implication guidée par ses valeurs tant familiales que liées aux saines habitudes de vie des jeunes, M. Lacombe accorde une importance indéniable au fait de bouger et de pratiquer un sport, individuel ou en équipe.

Attentif aux idées des autres, il a la volonté constante d'atteindre des résultats pour faire avancer les causes dans lesquelles il s'implique et, du même souffle, en assurer leur pérennité.

Au cours des 30 dernières années, il a œuvré concrètement et contribué à changer les choses, pour le mieux et pour le bien de tous. Son engagement constant témoigne d’une immense générosité et d’un don de soi impressionnant. Dans une communauté comme la nôtre, son apport demeure inestimable.

Monsieur Pierre Lacombe : Merci et bienvenue à l’Ordre du mérite georgien!