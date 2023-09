Familles d’accueil: 70 places d’hébergement recherchées

Plus de 70 places d’hébergement en famille d’accueil sont recherchées pour des enfants vulnérables, âgés de 0 à 17 ans, du territoire de Chaudière-Appalaches.

Actuellement, près de 98 % des places en famille d’accueil sont occupées, indique le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

Cet appel est lancé par l'organisme de santé afin de répondre à la hausse des signalements, d’effectuer les meilleurs jumelages possibles, de conserver l’enfant le plus près de son milieu de vie et de répondre aux demandes urgentes. On recherche des familles, des couples ou des personnes seules dans les différentes municipalités de la région pour maintenir chaque enfant dans sa communauté.

« Les enfants sont notre priorité et nous souhaitons leur offrir un avenir meilleur. Accueillir un enfant dans sa famille est un geste et un engagement de cœur. Je tiens sincèrement à remercier toutes les familles d’accueil pour leur implication et leur dévouement envers nos adultes de demain », mentionne Claudine Wilson, directrice du Programme jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Pour de plus amples informations, consultez la séance d’information virtuelle sous www.cisssca.com/fa