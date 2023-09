La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan déménage temporairement

La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan (MDJ-BS), installée sur la 3e avenue à Saint-Georges, déménage au 1 500 boulevard Dionne le 20 septembre, et ce, jusqu'au début de l'été prochain.

Ce mouvement était déjà prévu puisque des travaux doivent être effectués dans les locaux de la 3e avenue. Cela a seulement été devancé, car un dégât d'eau a causé une fermeture anticipée de l'établissement il y a quelques semaines.

Toute une démarche a été nécessaire pour trouver un endroit adapté. « Il fallait que ce soit adapté pour les jeunes, que ce soit dans un endroit zoné commercial pour ne pas déranger le voisinage aussi », a indiqué Julie Barrette, directrice de la MDJ-BS, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Arrivée dans l'organisation il y a plus de 25 ans, Julie assiste à ses premières rénovations puisque l'endroit venait d'être refait à son entrée en poste.

La directrice de la MDJ-BS espère pouvoir ouvrir les locaux temporaires fin septembre ou début octobre. « On a les deux grandes salles du haut. Il y en a une qui sera utilisée pour les jeunes et une qui va faire office de bureau. On a quand même de l'espace », a-t-elle précisé. « L'entrée se fera sur le côté. » En attendant, des activités extérieures sont proposées aux jeunes chaque semaine; soirée cinéma, jeux de quilles, etc.

Les travaux de rénovation devraient commencer, si tout va bien, au début de l'année 2024. D'un montant estimé entre 450 000 $ et 500 000 $, ils permettront de rénover et moderniser la grande salle, la cuisine, les couloirs et divers accès. « On espère aussi avoir un bureau plus spécifique au travail de rue, pour la rencontre des jeunes », a mentionné Julie Barrette. Cela devrait durer 5 à 6 mois.

Rappelons que le point de service de Saint-Martin n'est pas touché par ces mouvements, ni le travail de rue et les services de proximité.