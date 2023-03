Québec investit 300 000$ pour la réfection de la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, a annoncé aujourd'hui un montant de 300 000$ pour la réfection de la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan (MDJ-BS) située sur la 3e avenue à Saint-Georges.

Le projet consiste à rénover et moderniser la grande salle, la cuisine, les couloirs et divers accès. « On espère aussi avoir un bureau plus spécifique au travail de rue, pour la rencontre des jeunes », a mentionné Julie Barrette, directrice de la MDJ-BS.

Le montant total des investissements est de 457 150$, dont la majeure partie provient du Secrétariat à la jeunesse pour 300 000$, la ville de Saint-Georges investit 50 000$ et 107 000$ provenant de la MDJ et divers organismes.

« C'est une bonne nouvelle, on est vraiment content », s'est réjouie Julie Barrette, qui a travaillé sur le dossier d'admission pendant plusieurs mois. « Moi ça fait 25 ans que je te travaille ici et les rénovations avaient été faites à ce moment-là. C'est dû pour améliorer l'infrastructure et nous aider à offrir des meilleurs services. »

Les travaux doivent débuter avant la fin de l'été. Pour rentrer dans tous les échéanciers, ils doivent commencer au plus tard dans la semaine du 20 septembre. Ils dureront environ 5 mois. En attendant, l'organisation devra se trouver un nouveau local pour accueillir ses bureaux ainsi que le service d'animation pour les jeunes. « On a déjà regardé un petit peu quelques avenues. Le service aux jeunes reste une priorité, on veut s'assurer de donner des services. Ils seront peut-être donnés différemment, mais on va faire en sorte que les jeunes soient les moins perdants possible. »

Julie Barrette rappelle tout de même que le point de service de Saint-Martin ne sera pas touché par ces mouvements, ni le travail de rue et les services de proximité.

Créé par l’adjoint parlementaire à la jeunesse en 2021, l’objectif de ce programme est de soutenir l’amélioration des infrastructures principalement destinées aux jeunes de 15 à 29 ans, partout au Québec. Les types de travaux admissibles sont des projets de construction, d’aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d’agrandissement, de réaménagement et d’acquisition de bâtiments.

« Dans le cadre de mes fonctions d’adjoint parlementaire, j’ai bâti de A à Z, ce tout nouveau programme pour moderniser les infrastructures pour nos jeunes. Je suis donc très heureux de remettre une somme importante de 300 000$ pour rénover la MDJ Beauce-Sartigan qui œuvre avec passion auprès de notre jeunesse en Beauce. La modernisation du bâtiment vise à moyen terme d’augmenter l’achalandage et profitera également aux interventions du personnel », a souligné Samuel Poulin.