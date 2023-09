Du tricot pour les enfants de l'hôpital

Malgré le changement de site à la dernière heure, le 11e Pique-nique interculturel du Trait d'Union du CJE Beauce-Sud a, cette année encore, été un franc succès. Plus d'une centaine de personnes se sont retrouvées à l'école primaire Aquarelle de Saint-Georges — en place et lieu du Parc des des Sept-Chutes pour cause de mauvais temps, afin de ...