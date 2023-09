Pique-nique interculturel: un 11e succès

Malgré le changement de site à la dernière heure, le 11e Pique-nique interculturel du Trait d'Union du CJE Beauce-Sud a, cette année encore, été un franc succès.

Plus d'une centaine de personnes se sont retrouvées à l'école primaire Aquarelle de Saint-Georges — en place et lieu du Parc des des Sept-Chutes pour cause de mauvais temps, afin de favoriser les échanges interculturels entre les Beaucerons d'origine et d'adoption, principalement autour d'un repas qui comprenait des plats de divers pays.

Des personnes d'une quinzaine de nationalités différentes ont participé à la rencontre, a indiqué la responsable des communications et organisatrice principale du pique-nique, Amélie Carrier. Une partie d'entre eux sont dans la région pour y travailler, d'autres encore pour y faire des études.

Outre le diner, on retrouvait au programme un amuseur public, un atelier de danse en ligne latine ainsi que des activités libres.

L'activité a été organisée par le service d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Sartigan du Trait d'union du CJE Beauce-Sud, avec a participation financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation ainsi que la collaboration du Cégep Beauce-Appalaches, du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière et du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.